Music Award Steyr: Ab sofort können sich Bands melden

Es ist seit zwei Jahren die Chance für aufstrebende Musiker und Bands aus dem Raum Steyr und ganz Oberösterreich: Nach dem Erfolg der Bluesband "Roadhouse 44" bei der Premiere und dem letztjährigen Sieg der Blues-Rock-Formation "The Raw-Cats" geht der von den OÖN unterstützte Music Award Steyr (MAS) heuer bereits in seine dritte Saison.

Ab sofort bis einschließlich 20. September können sich wieder Bands, Sänger und Songwriter aus dem ganzen Bundesland für diesen Wettbewerb anmelden. Voraussetzung für eine Teilnahme sind ein bereits aufgenommener eigener Song und ein kleines Vorstellungsvideo. Über den Sieg entscheidet danach bis Oktober eine Kombination aus Publikums- und Jury-Voting.

"Im Vorjahr hatten wir 23 Teilnehmer und mehr als 24.000 Online-Abstimmungen der Fans", sagt Tobias Kammerhofer, Projektinitiator und Geschäftsführer der Steyrer Marketing- und Filmagentur Werbeberg. Gemeinsam mit seinen Partnern Noah Kramer und Simon Vogelhuber sowie Günter Stöffelbauer von der Eventagentur High Jump und dem Ternberger Musikinstrumentenfachmann Stefan Kern peilt er auch heuer ein ähnlich begeisterndes Ergebnis an.

Der Auftakt für die dritte Auflage fand bereits Mitte Mai mit einem "MAS-Opening-Konzert" vor dem Museum Arbeitswelt statt. Danach traten beim Steyrer Stadtfest erstmals auch die MAS-Sieger auf. "Wir freuen uns, endlich wieder eine Live-Veranstaltung mit dem MAS machen zu können", sagt Event-Organisator Stöffelbauer, der den Gig im Wehrgraben mit den Vorjahreszweiten "The Selenites" und "Bonnie and the Rat" mustergültig organisiert hatte. "Ich finde es toll, dass wir nun in die mittlerweile dritte Runde mit dem Music Award Steyr gehen."

Musikvideo als Hauptpreis

Neben dieser Top-Chance auf Live-Auftritte vor großem Publikum wartet auf die Teilnehmer auch heuer wieder als Hauptpreis ein professionell produziertes Musikvideo der Agentur Werbeberg. Aktuell laufen die Dreharbeiten mit der Gewinnerband des Vorjahres, "The Raw-Cats" aus Linz, auf Hochtouren.

Begeistert vom MAS ist auch Kern, der nicht nur den Award mitorganisiert, sondern selbst ebenfalls als Musiker tätig ist: "Ich freue mich, dass ich an einem tollen Projekt für Musiker aus der Region mitarbeiten darf. Ich kann jeder Band in Oberösterreich nur ans Herz legen: Nutzt diese Bühne und die Chance auf ein professionelles Musikvideo."

Anmeldung online unter www.musicawardsteyr.at