Music Award: Im September gibt es zwei Pop-up-Konzerte

Noch bis 26. September können Bands, DJs und Sänger mit zumindest einem Bandmitglied aus dem Bezirk Steyr einen eigenen Song beim Music Award Steyr (MAS) einreichen. Der Hauptgewinn nach Publikums- und Jury-Voting ist ein professioneller zweitägiger Musikvideodreh.

"Uns ist wichtig, dass wir in Steyr talentierte Musiker in dieser schwierigen Zeit unterstützen", sagt Tobias Kammerhofer, Geschäftsführer der Werbe- und Filmagentur Werbeberg, die gemeinsam mit Günter Stöffelbauer von der Eventagentur High Jump den von den OÖNachrichten unterstützten Musikpreis ins Leben gerufen hat. Die Prämierung findet am 16. Oktober statt, das Publikum kann ab 26. September seine Favoriten über eine Online-Plattform bestimmen.

"Es ist sehr bemerkenswert, wie viel Unterstützung wir von Unternehmen aus der Region bekommen", sagt Stöffelbauer und blickt dabei vor allem in Richtung der Steyrer GRS Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Mit an Bord sind zudem die Raiffeisenbank Steyr, Obermair Immobilien und Architekt, die Alphanet IT Infrastructure Solutions GmbH und die OÖN als Medienpartner.

"Von der Region für die Region lautet das Motto", sagt Kammerhofer, "auch viele kleinere Steyrer Unternehmen engagieren sich und machen die Erstauflage des MAS erst möglich." Auch die Kulturvereine Akku und Röda unterstützen den Music Award. Beim Röda sollen auch die Dreharbeiten für den Hauptgewinn stattfinden.

Der Lions Club Steyr Innerberg wirkt ebenfalls mit und steht dem Crowdfunding auf der Plattform "Startnext" vor, denn ab Mitte September können auch Privatpersonen den Music Award Steyr unterstützen. Diese erhalten dafür ein Geschenk mit regionalen Produkten, zum Beispiel mit Marmeladen von Leibetseder.

"Alles, was wir über unser Unterstützungsziel an Spenden erhalten, verwendet der Lions Club Steyr Innerberg für wohltätige Zwecke", sagt Stöffelbauer, "wir wollen den MAS nachhaltig als regionales Kulturevent etablieren. Deshalb brauchen wir jede Unterstützung."

Gemeinsam mit der Stadt Steyr werden zudem Anfang September zwei Pop-up-Konzerte veranstaltet. Kammerhofer: "Aufgrund der aktuellen Covid-Lage ist das aber nur spontan im kleinen Rahmen an ohnehin frequentierten Plätzen im Freien möglich." Wo und wann genau diese Konzerte stattfinden, wird noch nicht verraten: "Da heißt es ab September Ausschau halten und dem MAS auf Facebook und Instagram folgen."

Informationen zum MAS gibt es unter: www.musicawardsteyr.at Unterstützer des MAS sind auch: Massivholztischlerei Hirschinger, Riegler Metallbau, Optik Schmollgruber, Hüpfburg Steyr und die Vitalsee Biotech GmbH