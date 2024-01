Museum Arbeitswelt: 30.000 Besucher und 15 Jahre Demokratie-Werkstatt

Das Führungsduo schaut gleichzeitig nach vorne auf viele Programmhöhepunkte 2024. Trotz anfänglicher Einschränkungen wegen umfangreicher Umbauarbeiten besuchten insgesamt knapp 30.000 Besucherinnen und Besucher Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen im MAW. In der Geschichte des Museums zählt 2023 somit zu den besucherstärksten Jahren, wenn man die Landesausstellungen ausklammert. Erstmals betreute das MAW-Team mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler. Für das Team des Museums Arbeitswelt gilt es, 2024 dort weiterzumachen, wo man 2023 aufgehört hat. Im Ausstellungsbereich ist weiterhin die Schau "Future Food – Essen für die Welt von morgen" zu sehen.

Neu ins Programm kommt ab 9. Februar die Ausstellung "Aufsässiges Land – Streik, Protest & Eigensinn". Aktuell ist dieses Format im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich zu sehen. Anlässlich des 90. Jahrestags der Februarkämpfe 1934 wird sie für die Präsentation in Steyr um eine Station erweitert und übersiedelt in die alte Eisenstadt, einem Zentrum der Auseinandersetzungen im Februar 1934. Die Vorfreude auf die Ausstellung ist groß. "Nicht nur weil wir somit einen wertvollen Beitrag zum Februargedenken in der Stadt leisten, sondern auch weil wir unbekannteren Geschichten von Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem ländlichen Raum Niederösterreichs eine Bühne geben können," sagt Rosinger über die Zusammenarbeit mit dem St. Pöltner Haus der Geschichte.

Neben den beiden Ausstellungen im eigenen Haus betreut das Museum Arbeitswelt auch die Dauerausstellung im Stollen der Erinnerung.

Im Kulturprogramm des Museums findet man im Frühjahr 2024 neben bewährten Formaten wie Lesungen, Diskussionsveranstaltungen und der Kinderkulturschiene auch einen Kabarett-Schwerpunkt. Den Auftakt macht eine der wohl erfolgreichsten Kabarettistinnen der vergangenen beiden Jahre – Malarina kommt am 1. Februar mit ihrem vielfach ausgezeichneten Programm "Serben sterben langsam" nach Steyr.

Ein Jubiläum darf das Museum Arbeitswelt 2024 auch feiern. 2009 wurde mit der Workshopraum "Politikwerkstatt" einer der ersten außerschulischen Lernorte für Politische Bildung Österreichs gegründet. Seit damals wurde mehr als 15.000 Schülern die Demokratie nähergebracht und an und mit ihr gearbeitet. "Wir sind davon überzeugt, dass Demokratie gelernt werden muss, und beginnen mit unseren Workshops bereits im Volksschulalter. Im Superwahljahr orientiert sich der Fokus unserer Angebote stark an den Bedürfnissen von Erstwählern", sagt Rosinger. (dunst)

