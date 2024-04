"Müssen mehr Wert auf Naturheiligtümer legen"

Jetzt ist der Verfassungsgerichtshof am Zug: Konkret geht es um die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden von Umweltanwalt oder Naturschutzorganisationen gegen Bescheide. Wie berichtet, waren zuletzt Anträge auf aufschiebende Wirkung bei den Gasbohrungen in Molln abgelehnt worden. Die Zweifel des Landesverwaltungsgerichts (LVwG) an einem Paragrafen im Naturschutzgesetz wertet Franz Maier aus Molln, Präsident des Umweltdachverbandes, als Teilerfolg.