Mühlviertlerin (61) bei Absturz am Poppenberg-Klettersteig verletzt

Der Poppenberg-Klettersteig führt in gut 200 Höhenmetern zu einem Aussichtsgipfel über dem Stodertal.

Eine Klettersteig-Tour hat am Freitag für eine 61-Jährige aus dem Bezirk Perg im Spital geendet: Die Frau war mit mehreren Begleitern auf dem kurzen, aber mit C/D als "schwierig" bewerteten Poppenberg-Klettersteig im Gemeindegebiet von Hinterstoder unterwegs, als es gegen 15 Uhr zu dem Unfall kam. Im Bereich des letzten Steilaufschwungs verlor die Mühlviertlerin den Halt und stürzte einige Meter ab.

Laut Polizeibericht schlug sie auf einem Felsvorsprung auf und verletzte sich im Brustbereich. Ihre Begleiter setzten einen Notruf ab und sicherten die Verletzte im Klettersteig. Sie wurde vom Notarzt versorgt und dann per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Keine offizielle Wintersperre

Der talnahe Poppenberg-Klettersteig führt in gut 200 Höhenmetern auf einen schönen Aussichtsgipfel (830 m) über dem Stodertal. Beliebt ist er wegen seiner leichten Erreichbarkeit, des kurzen Zustiegs, der guten Absicherung und der moderarten Schwierigkeiten. Eine offizielle Wintersperre, wie bei anderen Klettersteigen, gibt es nicht. Bei entsprechender Witterung kann der Steig das ganze Jahr über begangenen werden. Bei Nässe wird von einer Begehung abgeraten.

