Motorradlenker flog in Wiese nach Kollision mit Pkw

Ein 25-jähriger Innsbrucker fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Motorrad auf der L551 im Gemeindegebiet von Vorderstoder. In einer Rechtskurve kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 33-Jährigen aus Wien. Der Motorradfahrer kam nach dem Frontalzusammenstoß in einer angrenzenden Wiese schwer verletzt zu liegen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum nach Kirchdorf an der Krems geflogen.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.