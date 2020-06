Motorradfahrer stürzte in Laussabach: Notarztheli am Hengstpaß im Einsatz

Der 33-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war am Freitag, 26. Juni, gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad in Unterlaussa auf der Hengstpaß Landesstraße in Richtung Altenmarkt unterwegs gewesen. In einer Kurve dürfte der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt sein. Daraufhin schlitterte der Mühlviertler rund 50 Meter auf der angrenzenden Wiese entlang und stürzte in den Laussabach.

Dem 33-Jährigen gelang es zwar trotz erheblicher Verletzungen noch aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen, danach hatte er das Glück, dass weitere Motorradfahrer zufällig vorbeikamen. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Notarzthelikopters C 15 flog den Schwerverletzten schließlich zum LKH Steyr.