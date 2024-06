Motorradfahrer prallte in Rosenau am Hengstpass gegen Pkw - schwer verletzt

Der 61-jährige Niederländer war am Donnerstagabend mit seinem Motorrad auf der Hengstpass-Landesstraße Richtung Unterlaussa unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve in Rosenau am Hengstpass geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen das entgegenkommende Auto eines 61-jährigen Deutschen. Der Motorradfahrer stürzte und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus Kirchdorf geflogen.

