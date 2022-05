Motorradfahrer prallte beim Überholen gegen Traktor

Ein Motorrad, gelenkt von einem 47-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, stieß gegen einen linksabbiegenden Traktor, berichtet die Polizei am Abend. Der Unfall hatte sich gegen 13 Uhr auf der B120 ereignet. Der Motorradfahrer war Richtung Scharnstein unterwegs und wollte in der Ortschaft Steinfelden einen Traktor überholen. Als der 73-jährige Fahrer nach links in einen Feldweg einbog, kam es zur Kollision. Dabei stürzte der Biker über den Vorderreifen der Zugmaschine und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus nach Kirchdorf geflogen.