Motorrad schlitterte nach Unfall 120 Meter

Der Biker fuhr Sonntagmittag auf der Eisenstraße in Richtung Altenmarkt bei St. Gallen. In einer langgezogenen Rechtskurve im Gemeindegebiet von Weyer verlor er vor einer Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad schlitterte über die Fahrbahn auf die Gegenseite und stieß gegen die Brückenleitschiene. Dann wurde es zurückgeschleudert und kam nach 120 Metern auf der rechten Fahrbahnseite zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das Mostviertelklinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht.

