Mostviertler Warenkorb auf einen Mausklick

Das ganze Geschäft mit dem Online-Handel braucht während der Coronakrise und danach nicht der digitale US-Handelsriese Amazon zu machen. Ab Mittwoch, 13 Uhr, können sich User auf "www.gemma-mostviertel.at" einklinken und nach Regionalprodukten und Erzeugern aus dem ganzen Mostviertel suchen.

Das Ziel ist eine gemeinsame, große Plattform, auf der Konsumenten die gesamte Warenpalette überblicken, die in der Region bereits im Online-Handel meist bei den Erzeugern selbst erhältlich ist. Die Datensammlung zusammengetragen haben in Kooperation das Stadtmarketing Amstetten sowie die Tourismus- und Marketinggemeinschaften der Eisen- und Moststraße. "Wir sind keine Online-Einkaufsseite, sondern eine große Bühne für die Anbieter", stellt Maria Ettinger, Geschäftsführerin des Amstettner Stadtmarketings, klar. Auf "www.gemma-mostviertel.at" – hinter der Kennung "Gemma" verbirgt sich der Aufruf zum Aufbruch – werden Links zu den Direktanbietern gelegt, bei denen der Einkauf über digitale Warenkörbe getätigt und per Kreditkarte oder PayPal abgerechnet wird.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at