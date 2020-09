Mostviertler radeln am Sonntag in die Kirche

Denn im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche sind die Gläubigen in Niederösterreich dazu aufgerufen, am kommenden Sonntag mit dem Fahrrad zur Kirche zu fahren. Zahlreiche Pfarren machen mit, darunter Amstetten-Herz-Jesu, St. Valentin, St. Peter/Au und Erlauf.

Nicht nur zum bevorstehenden Aktionstag "Wir radeln in die Kirche" sollen Schöpfungsverantwortung, Klima- und Umweltschutz in vielen Gottesdiensten thematisiert werden. Wer Kurzstrecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, tut sich und dem Klima gleichermaßen Gutes. Bei den vergangenen Aktionstagen waren auch viele Gläubige per Roller oder Scooter zur Kirche unterwegs. Geplant sind auch wieder Fahrradsegnungen nach dem Gottesdienst und Sternfahrten zwischen Nachbarpfarren.

Unterstützt wird "Wir radeln in die Kirche" unter anderem von der Katholischen Aktion und der Diözesansportgemeinschaft.