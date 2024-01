Morgen: FH Steyr informiert über Studium und Beruf

Sie können neben dem Job absolviert werden und decken eine große Bandbreite an Themen- und Interessensgebieten ab.

Morgen, Freitag, ab 18 Uhr bietet die Fakultät für Wirtschaft und Management in Steyr einen Infoabend zu den 13 berufsbegleitenden Studiengängen am Steyrer Campus online an.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung einfach online unter www.fh-ooe.at

