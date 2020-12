Mordalarm: Totes Ehepaar im Bezirk Kirchdorf entdeckt

Die beiden Pensionisten (83 und 78 Jahre) wiesen Schussverletzungen auf. Ersten Informationen zufolge soll der Mann zuerst seine Frau erschossen und danach die Waffe gegen sich gerichtet haben. Dem Vernehmen nach wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Die Polizei wurde gegen 16 Uhr alarmiert.



Die Mordermittler des Landeskriminalamtes haben den Fall übernommen. Dem Vernehmen nach lebte die auf den Rollstuhl angewiesene Frau schon seit Längerem in einem Altenheim, besuchte aber ihren Mann in dem Haus jede Woche, in dem sie mit dem Taxi transportiert wurde. Erstmeldungen zufolge soll ein Taxifahrer die Toten gefunden haben. Die Ermittler gingen voerst von vorsätzlicher Tötung und Suizid aus, auch eine Tötung auf Verlangen wurde nicht ausgeschlosse

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at