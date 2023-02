Mord an Mostviertler Schmiedepapst

„Mostviertler Grafen“ nennt sich der neue Kriminalroman von Helmut Scharner, der ab Mittwoch im Handel erhältlich sein wird. Dabei ermittelt Major Brandner im Kreis der „Schwarzen Grafen“ an der Eisenstraße: Beim Schautriften im Mendlingtal wird ein toter Mann im Wasser entdeckt. Sein Körper ist von Baumstämmen zermalmt worden, Todesursache ist aber eine andere: Er wurde mit einem geschmiedeten Nagel erstochen. Schnell ist klar: Der Tote ist „Schmiedepapst“ Gottfried Lugbauer, eine einflussreiche Persönlichkeit der Mostviertler Eisenstraße. Seine Nachfolge ist hart umkämpft. Kurz vor seinem Tod hatte Lugbauer zudem in einer revitalisierten Schmiede im Mendlingtal einen Schmiedekurs abgehalten. Als dort die Tatwaffe und darauf die Fingerabdrücke eines der fünf Kursteilnehmer sichergestellt werden, scheint die Lösung des Falls zum Greifen nahe. Doch ein wasserdichtes Alibi und ein weiterer Mord stellen die Ermittlungen auf den Kopf. Als erneut Menschenleben in Gefahr geraten, beginnt für Brandner und Lindner ein Wettlauf gegen die Zeit.

Helmut Scharner wurde 1975 in Ybbsitz in Niederösterreich geboren, der heimlichen Schmiedehauptstadt Mitteleuropas. Er arbeitet als Sales Manager für den größten österreichischen Stahlkonzern. Beruflich wie privat reist er viel um die Welt, doch sein Dreh- und Angelpunkt ist das niederösterreichische Mostviertel, in dem er mit seiner Familie lebt. Helmut Scharner hat bereits mehrere erfolgreiche Kriminalromane geschrieben, die in seiner Heimat verankert sind. Er ist Mitglied der Autorenvereinigungen »Das Syndikat« und der österreichischen Krimiautoren.

Die Premierenlesung findet bei Thalia Amstetten am Donnerstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr statt.

