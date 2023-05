Moralinjektion für Vorwärts: Remis beim Tabellenführer

„Würden wir nicht die Dressen kennen, wüssten wir nicht, welches dieser beiden Teams Tabellenführer ist und wer am Tabellenende steht.“ Das Kommentatorenduo im Livestream auf laola1 war angetan von dem, was der SK BMD Vorwärts Steyr in der Sonntagsmatinee bei St. Pölten auf den Rasen zauberte. Die Rot-Weißen kombinierten gefällig, ließen sich vom Aufstiegsfavoriten aus dem Mostviertel nicht aus der Ruhe bringen und kamen schon in der Anfangsphase zu tollen Chancen. Die erste davon vergab David Bumberger, der am starken Reflex des St. Pöltner Schlussmannes scheiterte.

Naturgemäß war SKV-Trainer Daniel Madlener mit dem Auftritt seiner Elf, der mit dem gesperrten Kapitän Alberto Prada und der verletzten Schaltzentrale Sven Sprangler sogar zwei wichtige Akteure fehlten, zufrieden: „Wir haben defensiv wenig zugelassen, hätten gegen den großen Favoriten sogar in Führung gehen können und haben das 1:0 dann aus einem Konter kassiert.“

Die St. Pöltner fingen am eigenen Strafraum den Ball ab, schickten damit den erst 20-jährigen, schnellen Niederländer Jaden Montnor auf die Reise und dessen Stanglpass verwertete Benedict Scharner, Sohn des ehemaligen Teamspielers und Fußball-Enfant-terribles Paul Scharner, aus kurzer Distanz zur zu diesem Zeitpunkt überraschenden Führung der Niederösterreicher. Danach hatten die Steyrer Glück, als Sekunden vor dem Pausenpfiff ein Schuss knapp am Tor vorbeistrich und nach Wiederbeginn die Pfeife bei einem elferverdächtigen Foul stumm blieb. Allerdings gab es auch bei einem Handspiel im St. Pöltner Strafraum keinen Elfmeter.

Pech bei Stangenschuss

Und die Rot-Weißen hatten jede Menge Pech: Dragan Marceta traf nur die Stange, bei einem Weitschuss von Noah Bitsche fehlten nur Zentimeter auf den Ausgleich.

Dieser fiel in der 77. Minute: Madlener bewies zuvor ein glückliches Händchen, indem er Oliver Filip und Kubilay Yilmaz ins Spiel brachte – und nach starker Einzelaktion von Filip vollendete Yilmaz zum verdienten 1:1. Dabei blieb es auch. St. Pölten ist weiterhin an der Spitze, Vorwärts rutschte zwar ans Tabellenende ab, tankte aber jede Menge Selbstvertrauen, wie Bumberger bestätigte: „Es ist einfach geil, wie unsere Mannschaft heute gespielt hat.“

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner