Junger Mopedlenker wich Hasen aus - zwei Schwerverletzte

Der 15-Jährige aus Schlierbach fuhr mit seinem Moped auf einem Güterweg in der "Au Wiese" in der Gemeindegebiet Inzersdorf (Bez. Kirchdorf) von Schlierbach Richtung Inzersdorf. Als plötzlich zwei Feldhasen von rechts die Fahrbahn querten, verriss er sein Moped, geriet dadurch in eine angrenzende flache Wiese und stürzte nach etwa 20 Metern in einen Wiesengraben. Sowohl der Lenker als auch sein am Sozius mitfahrender 13-jähriger Freund aus Schlierbach erlitten dabei schwere Handverletzungen. Sie wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf bzw. in das Klinikum Wels eingeliefert.

