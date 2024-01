Mopedfahrer musste Fuß amputiert werden – Schuldspruch für Unfallgegner

Junger Unfalllenker wurde gestern am LG Steyr für schuldig befunden.

Die Geschichte klingt wie das Drehbuch für einen jener drastischen TV-Werbespots, die vor den Folgen von Alkohol am Steuer oder Ablenkung während der Fahrt warnen. Bei diesen kurzen Clips denken viele Betrachter: Mir kann das nicht passieren. Der Fall, der gestern am Landesgericht in Steyr verhandelt worden ist, zeigt, wie schnell es gehen kann: Unfalllenker Michael M., 21 Jahre alt, hatte den Sommerabend des 23. August 2023 bei Freunden verbracht. Nach eigenen Angaben trank er zwei Halbe Bier