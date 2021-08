Mollns ehemaliger Pfarrer wird in Sierning beigesetzt

Karl Gruber wurde am 25. November 1947 in Großraming geboren. Nach seinem Pflichtschulabschluss arbeitete er in der elterlichen Landwirtschaft und anschließend in der Stiftsgärtnerei Wilhering. Nach der Matura am Aufbaugymnasium Horn trat er 1977 in das Priesterseminar Linz ein und wurde am 29. Juni 1983 im Mariendom Linz zum Priester geweiht.

Von 1983 bis 1985 war er Kooperator in Schwertberg und Braunau-St. Stephan. Anschließend wurde er zum Pfarradministrator von Waizenkirchen bestellt, dort war er bis 1992 tätig. Danach wurde er zum Pfarrer von Molln ernannt, wo er fast 20 Jahre als umsichtiger und fürsorglicher Seelsorger bis zu seiner Emeritierung 2010 wirkte. Zudem war er von 2001 bis 2010 Dechant im Dekanat Molln. Zusätzlich war Karl Gruber von 2004 bis 2010 zum Pfarrprovisor von Frauenstein sowie von 2006 bis 2009 zum Pfarrprovisor von Waldneukirchen bestellt.

Auch nach dem Ende seines offiziellen Wirkens als Pfarrer war er bis zuletzt als Pfarrprovisor in Sierninghofen-Neuzeug und zudem auch als Seelsorger im Krankenhaus der Kreuzschwestern Sierning tätig.

Für den Verstorbenen wird am Donnerstag, 12. August, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Sierninghofen-Neuzeug gebetet. Der Begräbnisgottesdienst findet am Freitag, 13. August, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Sierninghofen-Neuzeug statt. Anschließend wird der Verstorbene im Priestergrab auf dem Pfarrfriedhof Sierning beigesetzt.