Molln: Arbeit auf Bohrareal geht weiter

ADX Energy, das Unternehmen, das im Steyrtal nach Erdgas bohren möchte, teilte am Donnerstag mit: Die Abteilung Naturschutz des Landes habe sämtliche Anträge auf aufschiebende Wirkung im Zusammenhang mit den Beschwerden von Greenpeace, Umweltdachverband, Naturschutzbund Österreich und Alpenverein gegen den naturschutzrechtlichen Bescheid abgewiesen. Einmal mehr sieht sich ADX nun bestätigt, dass der Eingriff in den Naturhaushalt der landwirtschaftlich genutzten Fläche und des nahe gelegenen Naturschutzgebietes gering sei, sofern eine Umsetzung des Projekts bescheidgemäß in den Wintermonaten erfolge.

Ganz anders bewertet das Greenpeace in einer Aussendung: Die oberösterreichische Naturschutzbehörde hat die formelle Prüfung der Beschwerde gegen die Gasbohrungen in Molln abgeschlossen. Nun liegt der Fall beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.

Während das Urteil noch ausstehe, würden die Bauarbeiten bereits auf Hochtouren laufen. "Es gibt Hinweise, dass ADX dabei sogar gegen Auflagen aus der Bohrbewilligung verstoßen hat, was ein Strafverfahren nach sich ziehen könnte", heißt es vonseiten der Umweltschutzorganisation.

Greenpeace sieht einen unzureichenden Rechtsschutz im Landesgesetz. Das würde Konzernen wie ADX ermöglichen, die Natur zu zerstören, während eine rechtskräftige Bewertung der Sachlage noch ausständig sei. Die Umweltschutzorganisation plädiert für ein rasches Gerichtsurteil. "Die schwarz-blaue Landesregierung opfert unsere Natur für wirtschaftliche Profitinteressen. VP und FP sind verantwortlich, dass das Naturschutzgesetz in Oberösterreich eklatante Lücken aufweist und damit der Verwüstung Tür und Tor öffnet."

