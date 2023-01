Mörderjagd in der Altstadt: Krimi-Trail führt durch Steyr

Auf eine rund zweistündige Rätselrallye quer durch die Altstadt können sich Krimifans seit kurzem begeben: „Tod des Künstlers“ nennt sich jener Krimi-Trail, der von Eva Karrer von Krimi-Trails Austria kürzlich angelegt wurde und Hobby-Detektive vor knifflige Aufgaben stellt. Die Idee, als Mordermittler in Städten auf Spurensuche zu gehen, gibt es seit 2019 in Deutschland und der Schweiz, seit 2020 auch in Österreich. In Oberösterreich ist Steyr nach Linz („Mann über Bord“) und Wels („Giftangriff auf den Mühlbach“) die dritte Stadt mit einem Krimi-Trail.

Fünf Tatverdächtige

„Es handelt sich um eine spannende Mischung aus Outdoor-Escape, Sightseeing und Schnitzeljagd“, sagt Karrer, „die Teilnehmer finden sich am Tatort ein, an dem die Leiche gefunden wurde, müssen Fragen beantworten und werden durch die Stadt geführt, bis sie den Täter oder die Täterin mit ihren Beweisen überführt haben.“

In Steyr gelte es, den Tod von Alex Weigand, dem neuen Star am Steyrer Künstlerhimmel, aufzuklären. Der Künstler, der sich in seinem Leben nicht nur Freunde gemacht hat, ist nur wenige Wochen vor der Eröffnung seiner ersten eigenen Ausstellung ermordet aufgefunden worden. Die Polizei steht vor einem Rätsel, es gibt fünf Tatverdächtige. Nun sollen die Hobby-Detektive den Fall lösen.

Sie habe sich Steyr intensiv angesehen und viel recherchiert, sagt Karrer: „Ich wollte hier auf die Kunstszene aufmerksam machen und habe den Fall daher derart konzipiert.“ Ermittelt wird von den Teilnehmern – empfohlen wird eine Gruppengröße von maximal fünf Personen – in der Steyrer Altstadt, im Schlosspark und beim Panoramalift.

Die Teilnehmer des Krimi-Trails finden in ihrer Akte den Ermittlungsauftrag. In einer selbst festzulegenden Reihenfolge wird den Hinweisen im Chat mit der Einsatzzentrale nachgegangen. Ist der Täter gefunden, kann er mittels mitgelieferten Haftbefehl-Codes überführt werden.

Beim Krimi-Trail handelt es sich um ein Gruppenerlebnis für Freunde, Paare, Vereine, Firmen oder Schulklassen ab 13 Jahren.

Tickets sind online buchbar unter www.krimi-trails.com oder im Büro des Tourismusverbandes in Steyr. Kosten: 28 Euro pro Gruppe. Bis 16 Jänner gibt es 50 Prozent Rabatt.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr