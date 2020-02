Mönche des Shaolin Kung Fu kommen wieder nach Steyr

In den vergangenen 25 Jahren haben mehr als fünf Millionen Menschen auf fünf Kontinenten und in mehr als 6000 Vorstellungen und unzähligen TV-Shows die mystischen Kräfte der Shaolin-Mönche bewundert. Am Freitag, 6. März, um 20 Uhr machen diese auf ihrer Jubiläumstour im Steyrer Stadtsaal halt.

Showproduzent Herbert Fechter, der seit 25 Jahren die Originalmeister, -schüler und -mönche aus Shaolin mit ihren unglaublichen Körperübungen auf der ganzen Welt zeigt, hat eine spektakuläre Jubiläumsshow zusammengestellt. Die Show führt in die geheimnisvolle Welt der Shaolin-Mönche und des Zen-Buddhismus. Sie erzählt die Geschichte des Tempels, zeigt in eindrucksvollen Bildern, gedreht am heiligen Berg Song Shan und am Originaltempel, das Training der Mönche und folgt den Spuren des Zen-Gründers Bodhidharma.

19 der besten Meister und Shamis (Anm.: Schüler), angeführt von ihrem 75-jährigen Altmeister, präsentieren in einer zweistündigen Show ihre unglaublichen Fähigkeiten jenseits der Grenzen der Physik. Die Beherrschung ihres Qi, der Körperenergie, durch Atmung und Training lässt sie Steinplatten, Holzlatten und Eisenstangen auf ihren Körpern und Köpfen zerschellen, auf Speeren, Schwertern und Nagelbrettern liegen, Speerspitzen gegen die Kehle richten und sogar eine Nähnadel durch eine Glasscheibe werfen.

Die Show ist keine Zirkusvorstellung, die Mönche sind keine Schauspieler, die Übungen keine Tricks. Die Show ist der respektvolle Versuch, eine eineinhalbtausendjährige Tradition von geheimnisvollem Wissen den Menschen außerhalb Chinas zu erklären. Die Zuschauer können an den jahrtausendealten Weisheiten der Mönche teilhaben und von ihnen profitieren.