Mönch und Physiker widmet sein Leben voll und ganz der Ordensgemeinschaft

Das Hochfest des heiligen Agapitus am 18. August war heuer ein besonders freudiger Tag für die Klostergemeinschaft von Kremsmünster. Zwei Mönche legten das Versprechen der "Beständigkeit, des klösterlichen Lebenswandels und Gehorsams" ab und sangen ihr "Suscipe me, domine" – "Nimm mich an, o Herr".

"Mit dieser Profess setzen Christian und Anselm alles auf eine Karte: auf Gott! Sie können das tun, weil ihre Übergabe an den Herrn Antwort auf sein gnadenvolles Wirken ist", sagte Pater Bernhard A. Eckerstorfer in seiner Predigt.

Frater Anselm Demattio (34, in München geboren), schloss sich 2017 der Gemeinschaft der Benediktiner von Kremsmünster an und feierte am 18. August die ewige Profess. Damit bindet er sich für immer an die klösterliche Gemeinschaft. Vor seinem Eintritt hatte er ein Physik- und Theologiestudium an der Universität Wien abgeschlossen. Seit zwei Jahren ist er Redaktionsmitglied der benediktinischen Zeitschrift "Erbe und Auftrag". Pater Christian Mayr (63, in Enns geboren), der als Diözesanpriester über 20 Jahre in der Diözese Barreiras (Brasilien) wirkte, begann im vergangenen Jahr sein Noviziat im Kloster Kremsmünster und legte das zeitliche Gelübde für drei Jahre ab.

Abt Ambros bringt seine besondere Freude zum Ausdruck: "Unsere Klostergemeinschaft ist dankbar und freut sich, dass immer wieder Männer den Weg in unser Kloster finden und ihr Leben für Gott und die Menschen nach den klösterlichen Gelübden gestalten wollen."

Der heilige Agapitus ist der Schutzpatron des Klosters Kremsmünster, der Pfarren und der studierenden Jugend. Überliefert ist, dass er um das Jahr 274 im Alter von 15 Jahren einer Christenverfolgung zum Opfer gefallen war und seine Reliquien im 9. Jahrhundert nach Kremsmünster kamen.

Sein Gedenktag, der 18. August, ist seit 1930 der bevorzugte Termin für die Ablegung der Profess.