"Mobiles Jugendzentrum": Gelber Bus tourt ab sofort durch Kremsmünster

Ein Betreuerteam rund um Sascha Reischl nimmt persönlichen Kontakt auf und steht für Jugendliche ebenso wie für Eltern zur Verfügung.

Das in Österreich einzigartige Mobile Jugendzentrum (JUZ) wird von "Zukunft Jugend" betrieben. "Es wird immer wichtiger, für Jugendliche da zu sein und sie in den verschiedensten Lebenslagen zu begleiten und zu unterstützen", sagt Reischl, "unser Team, bestehend aus Sozialpädagogen, Streetworkern, Trainern und psychosozialen Coaches, darf diese Aufgabe nun auch in der Gemeinde Kremsmünster übernehmen." Alle 31 Gemeinderäte Kremsmünsters stimmten diesem von Bürgermeister Gerhard Obernberger und Sozialreferent Vizebürgermeister Boro Lovric angestoßenen Projekt zu.

Ab sofort wird der "JUZ-Bus" wöchentlich in Kremsmünster Halt machen. Dieser ist umgebaut zu einem mobilen Jugendzentrum und wird jeweils von einem Coach oder Pädagogen begleitet, der für die Jugendlichen einige Stunden die JUZ-Pforten öffnet. Hier können alle ohne Verpflichtung die Angebote nutzen, etwa Playstation, Outdoor- und Indoorspiele. Ebenso stehen die Betreuer für Gespräche zur Verfügung.

Neben dem normalen JUZ-Betrieb werden immer wieder spannende Projekte angeboten, von Workshops zu jugendorientierten Themen bis hin zu Ausflügen und Aktionen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich im Jugendbüro Hilfe bei Bewerbungsschreiben, Inputs zum Elterngespräch sowie Infos zu Lehre mit Matura oder anderen Themen zu holen. Ebenso gibt es eine anonyme Beratungsstelle für Jugendliche. Alle Angebote sind kostenlos.

Mehr Informationen zu Angeboten und Öffnungszeiten unter www.zukunft-jugend.com