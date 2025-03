Mitternacht ist immer eine Katastrophe

Vergangenes Jahr mussten die Schwimmretter der "Baywatch" ins mit blauen Stoffbahnen auf dem Ballparkett simulierte Meer springen, um "Ertrinkenden" das Leben zu retten. Auch für die heurige "Red Cross Night" am 12. April im Stadtsaal Steyr wird bereits wieder an der Choreografie für einen getanzten Rotkreuz-Einsatz geübt. Was heuer den "Alarm" für die Mitternachtseinlage auslöst, will Organisator Simon Großbichler noch nicht verraten: "Nur so viel: Die Show ist sicher wieder der Höhepunkt der Ballnacht."

Was jetzt schon hinausposaunt gehört, ist, dass der Kartenverkauf schon begonnen hat und um die Tickets immer ein G’riss herrscht (Bezirkssekretariat in der Redtenbachergasse 3, 4400 Steyr, 3. Stock oder Tel. Nr.: 07252/53991-200). Die beliebte Band "Big Band Project" versorgt Tänzer mit der passenden Musik, um sich aufs Parkett zu wagen. Wer mit den Schrittfolgen von Cha-Cha-Cha, Jive und Walzer weniger vertraut ist, tanzt ganz einfach beim Clubbing mit "DJ Feybl" an oder kostet als passionierter Nichttänzer und Barsteher eine ausgesprochen erlesene Weinkarte durch. Der traditionelle Rotkreuz-Ball wurde vor zwei Jahren als "Red Cross Night" nach dreißigjähriger Pause wiederbelebt. Der Erlös wird zur Förderung der Freiwilligkeit verwendet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer