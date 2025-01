Mit zwei Weltmeistern auf dem Dach des Landhauses

Handwerk hat goldenen Boden, heißt es. Für zwei Oberösterreicher gab es aber noch Goldmedaillen dazu: Bernhard Gösweiner von der Dach Wieser GmbH in Spital am Pyhrn und Daniel Hofer von der Bad Leonfeldner Kapl Bau GmbH gewannen gemeinsam bei der Weltmeisterschaft der jungen Dachdecker im Teambewerb den Titel. Landeshauptmann Thomas Stelzer empfing das goldene WM-Duo standesgemäß auf dem Dach des Linzer Landhauses.

"Es liegt auf der Hand, dass wir unser Dach inspizieren, wenn wir schon so kompetente Besucher haben", sagte Stelzer und gratulierte beim Gang durch den historischen Dachboden des Landhauses zur herausragenden Leistung: "Der Sieg unserer Dachdecker bei der WM in Innsbruck ist ein Beleg für die Top-Qualität der Ausbildung auf Spitzen-Niveau in Oberösterreich." Dies sei eine der Kernkompetenzen des Bundeslandes.

Das Dach des Landhauses ist übrigens nicht nur handwerklich bestens ausgeführt, wie die beiden Dachdecker-Weltmeister feststellten, sondern auch historisch interessant. Denn bei der Belagerung von Linz während der Bauernkriege wurde im Juni 1626 Stefan Fadinger von hier aus beschossen und schwer verwundet. Er verstarb an den Folgen der Schusswunde im Juli 1626.

