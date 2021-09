Dem Vorläufer in Deutschland geht bei den Zuschauerzahlen etwas die Puste aus, der Ausstrahlung der Österreich-Version der Sportshow "Ninja Warrior Austria" fiebert das Fernsehpublikum aber entgegen. Heute geht es auf Puls4 um 20.15 Uhr im Hauptabend los. Nächste Woche am Montag – "same time, same station" – geht es am Sendeplatz gleich mit zweifacher Beteiligung aus unserer Region weiter.