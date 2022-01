Beim Umweltschutz zählt für Siegfried Wolf der "olympische Gedanke, dabei zu sein", ganz und gar nichts, wie der Eigentümer des ehemaligen MAN-Werks in Steyr gestern bei einer Pressekonferenz in der "Halle 23" für Forschung und Entwicklung die Journalisten wissen ließ. Nur wer im Wettbewerb bei der abgasfreien Herstellung von sauberen Elektroautos die Goldmedaille erringt, werde künftig auf dem Absatzmarkt bestehen können. Also gibt man bei Steyr Automotive Gas beim künftigen Nichtgasgeben.