Mit Paragleiter abgestürzt und schwer verletzt

Sie hatte bei der Flugschule Hinterstoder einen Höhenflug unternommen. Startplatz war laut Polizei in der Nähe der Höss-Bergstation. Doch im Bereich des Hirschkogels dürfte sie den Wind falsch eingeschätzt haben, sie stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Startleiter rief sofort die Rettungskräfte zu Hilfe. Die 36-Jährige wurde vom Notarzthelikopterteam C14 in ein Linzer Spital gebracht.

