Mit "Mut und Keckheit" Klassik populär gemacht

Blindenmarkt ist eine Marktgemeinde, am bekanntesten noch durch die Autobahnabfahrt "Amstetten-Ost" in der Mostviertler Pampa. Bis der Theaterwissenschafter Michael Garschall mit 21 Jahren in der Turnhalle der Hauptschule die erste Operette inszenierte. Heute besitzen die "Blindenmarkter Herbsttage" als Spielstätte moderner Operetten ein eigenes Theater und einen Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus. Gleiche Popularität nicht nur bei Kulturabonnenten hat Garschall als Intendant in Klosterneuburg seit 1998 für die Oper bewirkt. Bei den Festivals vor den Toren Wiens und in seiner Heimatgemeinde begannen zudem steile Karrieren von Markus Werba und Florian Boesch bis Daniela Fally. Für die umfassende Kulturarbeit hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Garschall mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Bundeskanzlerin a. D. Brigitte Bierlein, die die Laudatio hielt, sagte, Garschall habe "mit viel Mut und einer gewissen Keckheit" Meilensteine in der Kultur des Landes gesetzt.