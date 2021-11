Mit Jaka Primozic landet Hrinkow Transfercoup

Der Gesamtsieger der 42. Oberösterreich-Juniorenrundfahrt 2016 unterschrieb für die kommende Saison beim Continental Team Hrinkow Advarics Cycleang Steyr. Jaka Primozic war zudem auch schon bei den U23-Weltmeisterschaften 2018 in Innsbruck am Start und gewann 2019 die Nachwuchswertung der Oberösterreich-Rundfahrt. Mit dem 22-jährigen Slowenen verpflichtete Teamchef Dominik Hrinkow ein wahres Allroundtalent, das auch bei Anstiegen seine Stärken ausspielen kann. Heuer forderte er bereits seinen künftigen Teamkollegen Jonas Rapp beim Giro del Friuli, holte den slowenischen Staatsmeistertitel am Berg und fuhr Topergebnisse bei der Istrian Spring Trophy, Belgrade Banjaluka und der Serbien-Rundfahrt ein. Dabei schrammte er mehrmals nur haarscharf am Gewinn des Bergtrikots vorbei.

"Sein unermüdlicher Einsatz für die Mannschaft zeigt enorme Teamfähigkeit. Er ist sehr weit für sein Alter und wird uns viel Freude bereiten", sagt Hrinkow.