Mit Jahreswechsel startet eine neue medizinische Ära in der Region

Nach mehr als einem Jahr intensiver Planungsarbeit in verschiedenen Projektgruppen verschmelzen in der Silvesternacht das Klinikum Kirchdorf und das Klinikum Steyr zum gemeinsamen Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf Steyr. In insgesamt 860 Betten sollen künftig pro Jahr rund 50.000 Patienten stationär und rund 415.000 ambulant behandelt sowie etwa 1700 Kinder geboren werden. "Das neue Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum mit seinen beiden Standorten ist für die Versorgung von rund 153.000 Einwohnern zuständig. Mit 2600 Mitarbeitern ist es außerdem einer der größten Arbeitgeber in der Region", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander: "In der letzten heißen Phase vor der Zusammenführung möchte ich daher nochmals die Gelegenheit nutzen und mich bei den Mitarbeitern bedanken."

"Mit dieser Fusion gehen wir einen wichtigen Schritt Richtung Zukunft. Ein modernes Klinikum an zwei Standorten, wo Spezialisten Hand in Hand arbeiten, kann Spitzenmedizin bieten und gleichzeitig der wohnortnahe Gesundheitsversorger bleiben", sagt die neue kollegiale Führung, bestehend aus Michael Hubich, Walpurga Auinger und Heinz Kosma: "Im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum soll einerseits das ,Wir‘ gelebt werden, andererseits soll auch die individuelle Kultur jedes Hauses seinen Platz haben. Mit 1. Jänner starten wir in eine neue, gemeinsame Ära."