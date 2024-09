Mit gutem Gefühl und wenig Risiko für mehr Leben in Steyr

Am 4. Oktober eröffnet Anita Tassatti in Zwischenbrücken 1 ihr Nähatelier und ihre Taschenboutique. Die leidenschaftliche Designerin lädt alle Interessierten zur Eröffnungsfeier am 4. Oktober ab 14 Uhr ein. Bis 31. Jänner 2025 bespielt Tassatti das Durchstarter-Lokal StartPlatz, das mietfrei, nur gegen Betriebskosten für zwei bis sechs Monate genutzt werden kann. Mit ihrem Nähatelier und der Taschenboutique Steyr stellt sie Kreativität und Handwerkskunst in den Mittelpunkt.