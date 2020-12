Mit einem Staatsmeister virtuell Wein verkosten

Das Corona-Jahr 2020 war auch für Charity-Veranstaltungen ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr. Der Round Table Steyr hat sich daher etwas Besonderes einfallen lassen, um auch heuer zu Weihnachten wieder an hilfsbedürftige Kinder der Region spenden zu können. Es wird eine Weinverkostung unter der inhaltlichen Leitung des amtierenden Sommelier-Staatsmeisters Andreas Jechsmayr geben.

Heute ab 19 Uhr geht’s los

Die Veranstaltung findet allerdings nur virtuell am Freitag, 11. Dezember, ab 19 Uhr über die Plattform Zoom statt. Bereits vorab werden Gourmetboxen für jeweils zwei Personen an die angemeldeten Personen nach Hause zugestellt. Neben einer Auswahl an exklusiven Weinen finden sich auch regionale Schmankerl wie zum Beispiel Bauernbrot, Käse, Beef Tartare oder Pralinen in der Box. In Summe gibt es 77 Boxen für je zwei Personen, die zu einem Preis von 90 Euro erworben werden können.

Nähere Informationen und Anmeldungen gibt es im Internet über wine4charity@rt7.at und bei jedem Mitglied des Round Table Steyr.