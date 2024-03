"Mit der Energiewende sparen und umweltfreundlichen Strom beziehen"

Jürgen Hutsteiner ist in der Region bekannt wie ein bunter Hund. Im Brotberuf Eierbauer ist er mit der großen Photovoltaikanlage am Dach seines Bauernhauses am Nordrand Steyrs längst zum "Energiebauer" mutiert. Die Umwelt für seine Kinder zu sichern, ist sein Hauptantrieb, sich konsequent für die Energiewende einzusetzen: "Grundgedanke sollte sein, sie voranzubringen, aber nicht unbedingt nur billiger Strom."

Allerdings ist es weder verboten noch ausgeschlossen, damit auch Geld zu verdienen. "Ich will beweisen, dass man mit der Energiewende sogar sparen kann und gleichzeitig umweltfreundlichen Strom bezieht", sagt Hutsteiner. Sein ursprünglicher Plan, eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) Steyr-Süd zu machen, lässt sich aktuell noch nicht realisieren. In Steyr-Nord gibt es diese mit der EEG Dietach-Umgebung bereits.

Hutsteiner ist daher der Bürgerenergiegemeinschaft Ansfelden (BEG) beigetreten. Vereinsmitglieder sind hier unter anderem Landwirte mit großen Dachflächen, die Photovoltaik-Überschussenergie einspeisen, aber auch Hausbesitzer mit kleinen PV-Anlagen und der Betreiber eines kleinen Wasserkraftwerks.

"Wind und Wasser haben uns in Steyr gefehlt, um autark zu werden", sagt Hutsteiner, "aber diese BEG arbeitet aktuell mit 100 Prozent Eigenstrom und darf über die Grenze von Umspannwerken ihren Strom liefern."

Derzeit liege der Tarif der BEG bei 13,5 Cent ohne Mehrwertsteuer pro Kilowattstunde, wer einspeise, erhalte elf Cent. In Steyr-Nord erhalten die Produzenten übrigens auch elf Cent und durch die Netzersparnis – bei der BEG Ansfelden fällt Netzgebühr an – bezahlt der Konsument nur elf bis zwölf Cent.

Demokratisierte Energiewende

"In der Regel ist das günstiger als bei anderen Betreibern", sagt Hutsteiner, "es zeigt, dass die Energiewende so demokratisiert werden kann: Bürger haben einen Vorteil, weil sie derzeit sogar Kosten sparen." Es sei die Kombination aus Produzenten, die umweltfreundlichen Strom zur Verfügung stellten, und Konsumenten, die regional einkaufen und auch etwas für die Umwelt tun wollten.

Infos: www.ew-ansfelden.at; www.eeg-dietach.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper