Mit dem Rücken zur Wand: Nußbach verwandelt 0:3 noch in einen 4:3-Sieg

Die junge Veronika Trinkl legte in der Bundesliga eine Talentprobe ab.

Es war schon ein besonderes Kunststück, dass Titelverteidiger Union Schwingenschuh Nußbach am Wochenende in der Faustball-Bundesliga glückte. Die Fünf von Trainer Marco Salzberger musste im Heimspiel gegen Union St. Veit im Pongau die beiden etatmäßigen Angreiferinnen Marlene Hieslmair und Ines Salzberger vorgeben. Ines Maringer und die junge Veronika Trinkl sollten die Ausfälle jedoch kompensieren.

Verunsichert durch diese Umstellung gerieten die Kremstalerinnen gegen den Nachzügler aus Salzburg jedoch rasch mit 0:3-Sätzen in Rückstand. Die Wende glückte gerade noch rechtzeitig im vierten Satz. Mit guten Zuspielen und langen Atem konnte Trinkl nun besser in Szene gesetzt werden, ebenso schafften es die offensiv eingesetzten Abwehrspielerinnen Verena Hieslmair und Jasmin Kammerhuber immer wieder, die Gegner aus der Fassung zu bringen. Am Ende machte das Durchhaltevermögen der Kremstalerinnen den Unterschied. Dank einer sehr starken Mannschaftsleistung wurde St. Veit noch mit 4:3 besiegt.

„Das war heute ein Kampf ab dem ersten Ball. Wir wussten, dass es unsere volle Konzentration benötigen würde“, sagt Kammerhuber, „vor allem sind es wichtige Punkte, die uns einen Schritt näher in Richtung Final 3 Anfang Juli in Arnreit bringen.“

In der Tabelle der Frauen-Bundesliga liegt Nußbach nun punktgleich mit den ebenfalls noch ungeschlagenen Laakirchnerinnen auf Rang zwei. Bereits am Samstag ab 11 Uhr kommt es in Nußbach zum Aufeinandertreffen dieser beiden Top-Teams.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner