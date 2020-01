Die Natur kann man auch am Lenkrad eines allradgetriebenen Geländewagens genießen, wenn das Fahrzeug über die Furchen und Rinnen eines Traktorweges schaukelt. Der Verein "4x4-Hilfe" bietet Offroadern alljährlich im Jänner das Vergnügen, abseits des Straßenverkehrs durch die Landschaft zu fahren. An der 13. Auflage der Traditionsausfahrt steckten sich 162 Chauffeure das Streckenbuch in die Halterung.