Mit dem 0:0 macht Madlener Vorwärts wieder Mut

Er hüpfte wie das Rumpelstilzchen, er gestikulierte wie Pantomime Samy Molcho, er applaudierte wie ein Fan der Rot-Weißen, ja einmal schnappte er sich sogar den Ball für einen Out-Einwurf, als könnte er damit das Spiel des SK BMD Vorwärts Steyr beschleunigen. Daniel Madleners allgegenwärtige Präsenz beim Derby gegen die OÖ. Juniors war spürbar bis auf den hintersten Rang im Stadion. Der Vorarlberger hatte seinen Spielern in nur fünf Tagen neues Selbstvertrauen eingeimpft. Paradebeispiel dafür: Gerhard "Joel" Dombaxi, bisher eine graue Maus, jagte über den Platz, verteilte die Bälle und scheute auch keine Zweikämpfe, bei denen er die Gegner vernaschte. Mit enormer Laufbereitschaft und Ballstafetten drängten die Rot-Weißen die Linzer in deren Hälfte.

Der neue Trainer Daniel Madlener Bild: GEPA

Aber die Juniors und ihr Trainer Stefan Hircy waren nicht an die Volksstraße gekommen, um dem Fußball-Enthusiasten bei dessen Herzensverein – "es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wieder hier zu sein", war Madlener geradezu selig – ein Einstandsgeschenk mitzubringen. Die Linzer schalteten aus der Defensive schnell um und erzeugten hin und wieder Hochspannung im Steyrer Strafraum. Nach 20 Minuten war es Dombaxi, der, als der Hut schon brannte, ein Solo des 17-jährigen Dominik Weixelbraun stoppte. Wie in den vergangenen Spielen hätte Vorwärts das Match verlieren können. Neu war, dass der SKV auch gewinnen hätte können, weil er Torchancen hatte, die beste Alem Pasic, dessen Schuss in der 45. Minute Goalie Polster über die Latte drehte.

Madleners Dresscode auf der Trainerbank ist hundert Prozent Vorwärts. Bild: GEPA

Dass Madleners Debüt auf der Trainerbank des SKV mit einem torlosen Remis endete, war zum Schluss auch noch einem Quäntchen Glück geschuldet, das Fortuna bekanntlich nur für Tüchtigkeit herausrückt: Adam Griger traf bei einem Abstauber eine Viertelstunde vor Spielende nur die Stange. Torhüter Thomas Turner hatte zuvor einen Schuss des Ex-Steyrers Mirsad Sulejmanovic abklatschen lassen. Ein Vorwärts-Sieg des Willens bei der Premiere des Jahrhundertspielers als SKV-Trainer wäre wohl auch zu kitschig gewesen. Jedenfalls hat ein neuer Besen gut gekehrt. Bei ebenso verbliebenen Mankos im Spiel der Mannschaft muss auch noch aufgewischt werden. (win, feh)