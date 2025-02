Mit Dangl und Gaida räumten zwei ehemalige Steyrer beim Minigolf ab

Beste Werbung für ihren Sport machten die Mitglieder des PSV Steyr bei ihrer Minigolfwoche in der Mehrzweckhalle Garsten. Auf dem Programm standen dabei nicht nur Turniere für einige der besten Spieler ihrer Zunft, sondern auch Trainings- und Übungsmöglichkeiten für Schüler und Jugendliche. So hatten an den ersten drei Tagen rund 200 Schüler der Neuen Mittelschule Garsten die Gelegenheit, den Sportunterricht gegen ein Minigolf-Erlebnis auf den Miniaturholzbahnen einzutauschen. Danach folgten 15 Schüler der Volksschule Mühlbach, die mit Begeisterung spielten, bevor sie in die wohlverdienten Semesterferien gingen.

Spieler aus vier Nationen

Beim 8. Internationalen Preis der Marktgemeinde Garsten gingen dann nach einigen Trainingstagen 73 Spieler aus vier Nationen an den Start. In der Strokeplay-Wertung der Herren sicherte sich der ehemalige Steyrer PSV-Spieler Mario Dangl vom MGC Bludenz mit 80 Schlägen den Sieg, knapp gefolgt von Lokalmatador Ronald Bindreiter vom PSV Steyr mit 81 Schlägen. Der nächste ehemalige Steyrer, Bernd Gaida, der jetzt für den Miniaturgolfclub Werfen spielt, belegte mit 84 Schlägen den dritten Platz. Die Strokeplay-Wertung der Damen gewann Gerlinde Krämer (MGC Pernitz-Neusiedl) mit 85 Schlägen vor Evelyn Haberl (MGC ASKÖ Herzogenburg) mit 88 und Nicole Warnecke (1. BGC Wolfsburg e.V.) mit 92 Schlägen.

Im abschließenden K.o.-Bewerb traten nach einem Cut die besten 64 Spieler gegeneinander an. Dabei setzte sich Bernd Gaida souverän durch und sicherte sich den Turniersieg. Klaus Grünbacher (MGC Bludenz) erreichte den zweiten Platz, gefolgt von Bindreiter auf Rang drei. Sein ehemaliger Vereinskollege Dangl belegte den vierten Platz.

Die besten 16 Spieler wurden mit einem Ballgutschein, gesponsert von der Firma Reisinger, belohnt. Zusätzlich erhielten die besten drei für ihre Ausdauer und Konsequenz einen Geldpreis sowie eine Medaille.

