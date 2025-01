Mit Bauchfleck ins Fettnäpfchen im Steyrer Akku

Sie sei seltsam geworden, unsere Welt, sinniert der Kabarettist. Es gebe nur mehr schwarz oder weiß, links oder rechts, dafür oder dagegen. Überall lauern die Fettnäpfchen der Korrektheit. Den Jakobsweg gehen war gestern, heute gelte es, den Fettnäpfchen-Parcours zu meistern. Martin Kosch ist mittlerweile völlig verunsichert: Was darf man noch sagen? Wer könnte sich persönlich angegriffen fühlen? Was passiert, wenn man sich irrtümlich vergendert? Kosch, stets bemüht, alles richtig und korrekt zu machen und jedes Fettnäpfchen zu umschiffen, steigt nun auf den Sprungturm des Lebens und setzt zum Bauchfleck an.

