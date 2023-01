Misstrauensantrag stört Wahlkampf des Stadtchefs

Als Bezirksdritter bei der vergangenen Landtagswahl darf sich der Haager Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) beim sonntägigen Urnengang Hoffnungen auf den Einzug in den nö. Landtag machen. Parteifreunde wollen von Langzeit-Landtagsabgeordneter Michaela Hinterholzer (VP) aus deren eigenem Mund gehört haben, dass sie bis zur Landesausstellung 2026 in Mauer bei Amstetten, der Krönung ihrer Tätigkeit, bleiben und danach in Pension gehen werde.