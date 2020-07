Millioneninvestition: Steyrs Schulen sind optimal für Internetinitiativen gerüstet

Insgesamt eine Million Euro hat die Stadt in zwei Jahresetappen in den Ausbau des drahtlosen Zugangs zum Internet (WLAN) investiert. Dadurch haben nun alle 2500 Schüler in den 140 Klassen der städtischen Schulen die Möglichkeit, rasch und einfach über ein hochwertiges WLAN ins Internet einzusteigen.

"Damit sind wir perfekt gerüstet für die von Bildungsminister Heinz Faßmann für das Schuljahr 2021/22 angekündigte Laptop-Ausstattung der Schüler ab der fünften Schulstufe", sagt Bürgermeister Gerald Hackl, "denn das beste elektronische Endgerät ist nur von Nutzen, wenn auch die Datenübertragung in der entsprechenden Qualität und Geschwindigkeit möglich ist." Die frühzeitige Großinvestition der Stadt in den WLAN-Ausbau der Schulen sei vorausschauend gewesen.

Die Bedeutung dieses Projekts unterstreicht auch der Steyrer Schulreferent Stadtrat Gunter Mayrhofer: "Der richtige Umgang mit digitaler Technologie ist besonders für das spätere Berufsleben eine unverzichtbare Grundvoraussetzung."

Das Vorhaben ist bereits seit Sommer des Vorjahres abgeschlossen. Insgesamt hat man für das Projekt WLAN in den städtischen Schulen etwa 31 Kilometer Kabel verlegt und 229 Access-Points (Anm.: Anschluss-Stellen) installiert.