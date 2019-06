Milan Vukovic wechselt vom SKU nach Oedt

Vukovic hatte für die Amstettner 69 Tore erzielt und damit großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Viele Spiele auf der Ersatzbank und nur gelegentliche Kurzeinsätze waren in dieser Saison aber nicht das, was sich der vor Energie sprühende Mittelstürmer vorstellte. Damit der Serbe seinem Drang, Tore zu schießen, weiter nachkommen kann, wechselt "Vuko" zum ASKÖ Oedt. Der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen bleibt in Amstetten bestehen, wie seine Tätigkeit als Jugendtrainer beim SKU Amstetten. Auch das Projekt der Talenteförderung "Good Coach" führt er weiter.

