Mikroplastik: Die unterschätzte Gefahr im Boden

Studien in Österreich haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Plastik und Mikroplastik nicht nur in Gewässern, sondern auch im Boden ein aktuelles wie brisantes Thema sind. Doch wie kommt Plastik überhaupt in den Boden und was bewirkt es dort? Und was lässt sich machen, um diesen Eintrag in den Gärten durch entsprechendes Verhalten zu reduzieren?

Der spannende Vortrag gibt einen Überblick und auch die Möglichkeit zur Diskussion. Leitinger war neben ihrer Tätigkeit als Sachverständige für Bodenschutz auch wesentlich am Aufbau des Bodenbündnisses in Oberösterreich beteiligt.