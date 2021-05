Miglars würziger WortWechsel

Mannieren kommt von Mannerschnitten, oder?

Geht es Ihnen manchmal wie mir? Ich freue mich darauf, jemanden zu treffen. Früher hätte ich mich hübsch angezogen auf den Weg gemacht. Heute wähle ich zusätzlich die passende Maske zum Outfit. Als Wellnessbehandlung gönne ich mir zuvor einen Covid-19-Antigen-Schnelltest. Das Stäbchen steckte also fast noch in meiner Nase, als ich mich mit geschultertem Rucksack auf den Weg machte. Geplant war ein Sicherheits-Picknick im Freien. Verfolgen wir zwei mögliche Entwicklungsvarianten dazu:

Variante A) Im allerletzten Augenblick kommt eine Absage. Im günstigsten Fall sitze ich noch nicht im Auto, und habe daher keine Anfahrtstrecke von zig Kilometern bewältigt.

Variante B) Im schlechtesten Fall bekomme ich die Absage, während ich bereits am vereinbarten Treffpunkt warte.

Die Ergänzung zu Variante B sieht so aus: Ich blicke ungeduldig von links nach rechts. Niemand kommt. Zumindest nicht jene Person, die ich erwarte. Menschen schlendern in großem Bogen (Sicherheitsabstand!) an mir vorüber, betrachten die schwerbepackte Frau, die irgendwie verdrießlich aussieht. Mein Handy piepst. Die Vorfreude ist dahin, denn „Mir ist etwas dazwischengekommen!“, erzählt mir das Ding. Wäre es nicht teuer gewesen, würde ich es auf den Boden werfen und darauf herumtrampeln. Ich trample nicht. Eine Hitzewelle überkommt mich. Sie ist aufsteigendem Zorn geschuldet. Ich schimpfe halblaut, was mir noch mehr Abstand zu meinen Mitmenschen einbringt. Das Gute daran? Ich werde die feinen Häppchen selbst aufessen. Rigoros.

Astrid Miglar aus Reichraming (privat)

Zuhause beginne ich mit einem Gläschen Sekt. Weil ich zu schnell trinke, steigt er mir nicht nur in den Kopf, sondern schießt mir auch aus den Nasenlöchern. Ich kann Ihnen versichern, der Nasenbohrertest war angenehmer als das Rinnsal Sekt, das aus meiner Nase sprudelt.

Wenig später, ich und meine Nase haben sich beruhigt, piepst mein Handy neuerlich. Neugierig greife ich danach und lese: „Kommenden Montag. Picknick?“ Ich schnaube entrüstet. Entscheide mich spontan gegen Unzuverlässigkeit und für Lebensfreude. Vor mir auf dem Tisch stehen würziger Käse, Apfelspalten, eine inzwischen halbleere Flasche Sekt, Lachs-Frischkäse-Röllchen, Salzgebäck, allerlei Nüsse, Cocktailtomaten und Schokoladepralinen mit supertoller Fruchtfüllung. Alles für mich!

Dann passiert es: Ich werde weinselig, was in diesem Fall am Sekt liegt. Ich möchte meinem unzuverlässigen Rendezvous gerne etwa Kluges schreiben. Etwas, das klarmacht, dass man Frau nicht versetzen darf. Etwas, das Eindruck hinterlässt. Ich möchte keine Tiernamen bemühen. Tiere können nichts dafür, dass es Menschen gibt, die andere geringschätzen. Also schreibe ich einfach „Du hast keine Mannieren!“ Furchtlos beiße ich in eine Mannerschnitte, die daraufhin das tut, was sie gut kann: bröseln.

Morgen gehe ich noch einmal Häppchen kaufen. Die genieße ich mit jemandem, der meine Anwesenheit schätzt, und mich nicht im letzten Augenblick versetzt.

Schlussworte! Hier folgt nun ein wertvoller Tipp, wie Sie einen schmerzfreien Nasenbohrertestvorgang über sich ergehen lassen (mehrfach und in unterschiedlichen Teststraßen erprobt): Grüßen Sie. Setzen Sie sich. Verkünden sie unmittelbar bevor sich das Stäbchen ihrem linken oder rechten Nasenloch nähert: „Ich schreie wie am Spieß.“ Ich schwöre, ich wurde noch jedes Mal mit Samthandschuhen angefasst. Mein Arbeitskollege meint dazu: „Wenn du das häufig genug wiederholst, werden sie dich irgendwann einliefern.“ Ich meine dazu: „Macht nichts, bei den Mengen, die ich morgen einkaufen werde, bin ich für einen längeren Aufenthalt in einem vergitterten Einzelzimmer gerüstet.“