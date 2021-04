Miglars würziger WortWechsel

Lockdown-End-Feierlichkeiten?

Am heutigen 30. April feiern wir Frauen. Hemmungslos und weltweit. Warum gerade heute? Haaallooo: Es ist Walpurgisnacht!

Die Heilige Walpurgis gilt als Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut. Eine Adaption hinsichtlich Covid-19 wird nicht völlig ausgeschlossen. Diese Tatsachen verlangen nach einem rauschenden Fest mit Champagner, Schokolade und Kampfbesen. Unsere Männer lenken wir zu Beginn der Walpurgisnacht natürlich gezielt ab. Wir überlassen es ihnen, den Maibaum allüberall in die Höhe zu stemmen, während wir Frauen zu unseren Besen greifen: zu Fächerbesen, zu Reisigbesen, zu den roten Straßenbesen. Manche verwenden kompakte Modelle: Schneebesen oder Handbesen.

Astrid Miglar aus Reichraming (privat)

Und natürlich bin ich mit dabei. Das lass ich mir nicht nehmen, wenn es heißt, sich auf den Besen zu schwingen und eine Runde durch die Nacht zu fliegen. Seit letztem Jahr lohnt es sich wieder. Die Zusammenstöße tieffliegender Besenbezwingerinnen mit kleinmotorigen, lästig nachtaktiven Flugzeugelchen, oder den kampferprobten Übungsfliegern des Bundesheeres, haben stark abgenommen. Fledermäuse stellen keine Gefahr das. Sie sind perfekte nächtliche Flugmanöverkünstler. Schlafwandelnde Nachtfalter dagegen werden regelmäßig unabsichtlich aufgegessen, daher empfiehlt sich beim Fliegen das Tragen einer Mundnasenschutzmaske.

Früher versuchte man uns wilde Weiber übrigens mit Hexenfeuern zu bezwingen (rösten wollten die uns!), aber ehrlich, solche Kleinigkeiten sind heutzutage geradezu lächerlich einfallslos. Um uns vom Fliegen abzuhalten, muss mehr geschehen, als ein hitziges Feuerchen, das uns den Hintern anwärmen soll. Flugverbote beispielsweise. Zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr beispielsweise. Die galt es zuletzt längerfristig zu ertragen, wobei das Verlangen nach nächtlicher Körperertüchtigung eine willkommene Ausnahme von dieser Regel darstellte.

Doch kaum haben wir die Walpurgisnacht in einem rauschenden, furchtbar losgelösten Fest hinter uns gebracht, geht es gnadenlos weiter. Es folgt der World Naked Gardening Day.

„Hääääh?“, denken Sie jetzt, „was ist denn das für ein feiertäglicher Unsinn?“

„Aber nein, das ist kein Unsinn. Wirklich, ich pflanze Sie bestimmt nicht.“

Der World Naked Gardening Day wird jährlich wiederkehrend am ersten Samstag im Mai gefeiert. Dieses Jahr bereits am 01. Mai. Ich werde daher nahtlos von der Walpurgisnacht (inklusive mehrmaliger, fliegender Umrundung des dezent schiefstehenden Reichraminger Maibaums) in die World Naked Gardening Day-Feierlichkeiten übergehen. Mit dem Besen in der Hand werde ich durch meinen Garten fegen. Nackt natürlich. Was dachten Sie, wofür das „Naked“ im Gardening Day steht? Bei jeder Temperatur natürlich. In Rücksprache mit meinem Arzt natürlich, der mir zumindest das Tragen von Gummistiefeln empfehlen wird. „Auch Schafwollsocken an deinen Füßen“, wird er sagen, „sind eine wunderbare Idee.“

Und dann geschieht Unerwartetes: Der Birkenreisigbesen, der die Feier der vorangegangenen Walpurgisnacht fliegend begleitet hat, pocht auf eine klitzekleine Auszeit. Er streikt, ist noch geschockt von den nächtlichen Walpurgis-Geschehnissen. Der Arme.

Doch es gibt einen Ersatzkandidaten. Der hat noch keine Ahnung, was ihm blüht. Ich hoffe, es geht ihm dieses Jahr besser als vergangenes. Damals hing er wochenlang blass in der Garage herum, bevor er endlich seine Sprache wiederfand. Unglaublich, wie so ein World Naked Gardening Day einem Besen die Sprache verschlägt!