Klopapier, das (Substantiv, Neutrum, umgangssprachlich)Wort, das mit einem Zeitabschnitt in Verbindung gebracht wird. Es ist aufregend an einem Manuskript zu schreiben. Noch aufregender ist es, wenn es von einem Verlag gekauft wird. Der grobe Ablauf: Ein Verlag interessiert sich für mein Werk, das ich vom Reichraminger Tatort aus, in die Welt geschickt habe. Mein verkauftes Manuskript wird zum Buch, das Buch wird gedruckt, kommt in den Handel, wird gekauft, vielleicht sogar gelesen.