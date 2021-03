Miglars würziger WortWechsel

Leben in Reichraming: Eine todernste Angelegenheit?

Franz schrieb zuletzt in Würzige WortWechsel über eine SOKO Donau-Folge, die in Steyr spielte. Er erwähnte mangelnden Orientierungssinn, was ich für ein Gerücht halte: Männer verirren sich nie! SOKO Donau ist ermittlungstechnisch männerlastig, also gibt es keine Ver(w)irrungsmöglichkeiten. Männer und perfekte Navigationsfähigkeiten sind untrennbar miteinander verbunden. In Reichraming wird sich auch nicht verirrt. Reichraming ist überschaubar klein. Ein Verirren wäre eine Leistung besonderer Art, am ehesten im Gebiet des Nationalparks Kalkalpen möglich. Um Restrisiken auszuschließen, besitze ich ein Navi. Sollte ich übermütig werden und in die große, weite Welt hinauswollen (nach Losenstein beispielsweise), wird eine Irrfahrt dadurch unmöglich.

Franz berichtet weiter über SOKO-Morde! In Steyr!! Ich bin entsetzt!!! (Beachten Sie bitte die Rufzeichen!!!!)

Astrid Miglar aus Reichraming (privat)

Reichraming dagegen ist eine friedliche Gemeinde! Hier wird nicht gestorben, höchstens weggezogen!! Außerdem kommt mein Krimi „Natternkopf“ erst im August auf den Markt!!! Und wenn dessen Handlung im Anschluss nicht prompt verfilmt wird, leben wir angstfrei happy ever after. Ob wir wollen oder nicht!!!!

Wie kann ich also Franz’ abenteuerlichen Bericht toppen?

Ich kontere mit tiefschürfenden Grabgedanken. Sich mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen, wird einem häufig abgenommen. Der eigene Tod ist kein Spaß, sondern eine todernste Angelegenheit, die durchgeplant werden muss. Der Weg bis dahin soll ein unbeschwerter sein: Findige Anbieter nehmen mir die Arbeit für „danach“ ab, wobei ich – wenn ich mausetot bin – ohnehin kaum mehr Interesse daran habe, wie „danach“ aussieht.

„Aber Ihre Wünsche für eine würdige Beerdigung sollen doch Berücksichtigung finden“, meint die Bestattungswirtschaftswelt. Ich meine: Ob sich meine Hinterbliebenen an meine Pläne halten, wird mich im erfolgreichen Ablebensfall nicht mehr wesentlich aufregen.

Morbide Grabgedanken?

Schauplatzwechsel: Reichraminger Friedhof. Wunderbar an einem Hang gelegen. Mit Ausblick auf den Schieferstein und die Enns. Ein reizvoller Platz, wenn es um die letzte Ruhestätte geht. Ich stelle mir vor, wie Menschen um mein Grab stehen, in die Tiefe blicken, hinunter zum Sarg, wobei dann schon mein erster Wunsch nicht in Erfüllung ging, denn ich wollte verbrannt werden. Also, da stehen sie nun, werfen Erde auf den Sargdeckel, worauf ein dumpfer Ton aus der Grube zurückkommt. Romantisch, oder? Vielleicht scheint die Sonne, vielleicht regnet es am Tag meiner Beisetzung. Wenn es regnet oder kalt ist, würden nachfolgende Sätze ins Wirtshaus verlegt werden, anlässlich des Leichenschmauses geäußert, der traditionell aus Rindfleisch mit Semmelkren besteht. Scharfer Kren ist wichtig, der wird für Tränen der Rührung sorgen.

Aussagen, die an meinem Grab/bei der Zehrung bestimmt nicht fallen werden: Sie war eine leidenschaftliche Hausfrau, hat immer sooo gerne gekocht. Sie war eine fantasielose Persönlichkeit. Im Vergleich zu ihr, ist eine Schlaftablette ein aufregendes Aufputschmittel. Widerworte waren ihr fremd.

Aussagen, die schon eher fallen werden: Sie war wirklich die weltschlechteste Köchin. Konkurrenzlos. Mich wundert, dass sie ihre Beerdigung nicht auf Sonntagmorgen, sechs Uhr gelegt hat. Sie war gutmütig, … mit Spitzen. Ich bin heute nur hier, weil ich mich vergewissern will, dass sie wirklich tot ist.

Und auf meinem Grabstein wird stehen: „Wird’s besser? Wird’s schlimmer?“, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.“ (Erich Kästner)

Auf ein langes, freudvolles Leben und einen schnellen, gnädigen Tod.