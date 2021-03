Miglars würziger WortWechsel

Weltfrauentag: Nicht schon wieder Rosen als Geste!

Am Montag, 8. März, wird zum wieder-wieder-wiederholten Male der Weltfrauentag Aufmerksamkeit in den Medien finden. Es wird gestrahlt, Blumen werden verteilt. Und danach? Zurück an den Herd?

Es sind verschiedene Töne, die sich in ein Frauenleben drängen: Höfliche, derbe, gemeine, abwertende, hilfreiche, verständnisvolle, verurteilende, kritische, beschwichtigende … Auch Stimmen, die meinen: „Was wollen die Weiber eigentlich?“ Vielleicht sollte ich über Desillusionierung schreiben, die es mit sich bringt, Frau zu sein, in einem Jahrhundert, das verschiedene Ungerechtigkeiten nicht beseitigen konnte?

Vielleicht schreibe ich über Emanzipation, oder über das Recht gleicher Entlohnung für gleiche Arbeit, oder über Ungerechtigkeit aufgrund des Geschlechts diskreditiert zu werden? Vielleicht über die mentale Belastung, die viele Frauen tragen, weil sie sich um Haushalt, Kinder, Planung von Tagesabläufen … kümmern. Tätigkeiten, die keinen messbaren Wert haben, denn es sind vielfach unsichtbare Dienstleistungen. Vielleicht schreibe ich über Gehässigkeiten im Büro, wo es heißt: „Niedere“ Arbeit sei Frauenarbeit. Vielleicht schreibe ich über einen Kollegen, der einst sagte, dass er sich über den kommenden Frühling freut. Der Einblick in die Ausschnitte der Kolleginnen sei immer so reizend. Vielleicht schreibe ich über den Kommentar eines Mannes, der, nachdem sich eine Frau vorgestellt hatte, mit einem anderen über ihr Aussehen diskutierte, und nicht etwa, ob sie für den Arbeitsplatz geeignet wäre?

Ach nein, das wäre nur ein Wieder-wieder-wiederkäuen von Erlebtem.

Ich schreibe über weiblichen Mut und Lebensfreude. Darüber, dass wir mit Selbstvertrauen durch die Welt gehen. Wir Frauen haben Kraft. Mehr, als wir uns zutrauen. Dass wir diese Kraft nutzen sollen, indem wir nicht aufgeben, wenn uns jemand einen Knüppel zwischen die Beine wirft: Brüllen bietet sich an, wie eine Löwin. Nicht klein beigeben, um Frieden zu haben, und sich dann elendig lang über die eigene Demut des Nachgebens zu ärgern. Dort, wo es heißt, ein Mann bewiese Durchsetzungskraft, hätte Führungsstil, darf es nicht heißen, eine Frau sei zickig, launisch, hätte ihre Tage oder wäre ein unbefriedigtes Weib.

Ich schreibe über unsere Körper, die zuallererst uns gehören. Wir sind keine Fernsehfragmente, gehirnlos, bestehend aus Brüsten, Beinen und Po. Wir sind keine willenlosen Spielzeuge. Wir sind nicht zum Begaffen und Beurteilen da. Wir sind keine Objekte, denn Objekten bringt man kaum Respekt entgegen. Obwohl: Zum Thema Auto und Respekt ließe sich eine Weile schreiben, ist aber dann eher ein Männer-Fetischismus-Dings.

Wunderbares 21. Jahrhundert? Gegen hohe Frauenarmut im Alter, gegen miese Löhne in frauenlastigen Berufen … gibt es immer noch keine wirkungsvolle Politik, da hilft auch die Rose am Weltfrauentag nichts. Hinzu kommt: Feminismus ist inzwischen überwältigend modern. So modern, dass es als Label verkauft wird. Als Stilmittel längst Kommerzielles bedient. Was hilft ein Shirt mit der Aufschrift „We should all be feminists“ jener Frau, die es in Bangladesch um einen Stundenlohn von 20 Cent anfertigen durfte?

Und jetzt kommt der Hoffnungsschimmer: Es sind unsere Kinder, die wir – geschlechtsunabhängig – zu Unterstützern befähigen können. Unterstützer, die nicht darauf warten, dass man fragt, ob sie das Geschirr abspülen. Das sind dann die, die es einfach tun.

Schönen Weltfrauentag! Möge er 365 Tage andauern, in Schaltjahren 366.