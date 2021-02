Miglars würziger WortWechsel

Oberflächlichkeiten, immerwährende Schönheit … oder so?

„Was schätzt du an Menschen?“, werde ich gefragt. „Was ist dir wichtig, wenn du jemanden kennenlernst?“

Als Jugendliche hätte ich gesagt, es ist Klugheit, die mir gefällt und mir gedacht, aber gutes Aussehen steht auch auf meinem Wunschzettel. Dies hätte ich niemals laut verkündet, weil mir die Oberflächlichkeit einer derart flatterhaften Floskel wohl bewusst gewesen wäre. Geschämt hätte ich mich über die Flachheit meiner Ansicht.

Astrid Miglar aus Reichraming (privat)

Was ist Schönheit? Ich erinnere mich an eine thailändische Reiseleiterin, die schön war. Dunkles langes Haar, wunderbare Hautfarbe, angeboren, nicht von der Sonne eingefärbt. Mandelförmige Augen, zartes Gesicht, schlanker Körper. Die gelungene Genetik dessen, was wir gemeinhin als exotische Schönheit empfinden. Ihr dagegen gefiel meine helle Haut, die ich sofort getauscht hätte, wäre dies möglich gewesen.

Aber wollen wir uns tatsächlich die Haut des Anderen überstreifen? Idealen nachrennen, die wir nicht oder nur schwer erreichen können. Äußerlichkeiten, die nicht einzuholen sind, während wir unsere tatsächlichen Werte vergessen, weil wir uns nicht Zeit nehmen sie zu pflegen. Und ich meine damit nicht den narzisstischen Hang sich selbst bis zur absoluten Erschöpfung zu lieben, denn Menschen können optisch umwerfend sein, … und dann? Wenn sie den Mund aufmachen, sind sie im besten Fall immer noch schön. Vielleicht verlieren sie aber auch ihre Schönheit mit dem ersten ausgespuckten Wort. Menschen können – im Aussehen nach – nicht den als schön empfundenen Normen entsprechen, … und dann? Womöglich gewinnen sie während einer Unterhaltung, die eine interessante, humorvolle, vielseitige ist. Solche Menschen brauchen nur eine Chance mehr, um zu überzeugen.

Was ich an Menschen wirklich, richtig, unwiderstehlich, herrlich mag? Wenn sie interessant sind und ungekünstelt daherkommen. Ich schätze Menschen, die mich klug unterhalten. Nicht nur, weil ich es genieße mit ihnen zu lachen, sondern weil sich mich zu faszinieren verstehen, mich vielleicht ein wenig an ihrem Leben teilhaben lassen. Ich will plaudern können. Diskutieren. Mich austauschen.

Und nun? Eine Astrid’sche Anregung, wie immerwährende Schönheit aussehen kann? Unsere Umgebung merkt, wenn jemand mit sich zufrieden ist. Sie sollten sich also mögen, wie Sie sind, außer Ihnen wurden psychopathische Tendenzen bescheinigt, dann sollten Sie an sich arbeiten. Lachen Sie über sich selbst. Viel und laut und gerne, vor allem in angenehmer Gesellschaft. Wenn Sie sich in unangenehmer Gesellschaft befinden, lachen Sie spontan und grundlos. Dies schafft zumindest Distanz, weil Sie dadurch ein wenig unheimlich wirken. Folgen Sie nicht gedankenlos Trends. Schnappschüsse bezeugen Verfehlungen, worüber Sie sich später amüsieren dürfen. Mit etwas Abstand. Zwanzig Jahre genügen meist. Peinigen Sie Ihren Körper nicht mit sinnlosem Körperkult. Das können womöglich andere Menschen besser (Tipp: Vermeiden Sie diesbezüglich SM-Domizile, außer …). Sie dürfen sich und ihren Körper mögen, der Ihr Tempel sein soll und nicht unbedingt im Gammel-Look daherkommen braucht, weil Körperhygiene durchaus umwerfend sein kann, vor allem, wenn sie mangelhaft betrieben wird.

Und, ganz wichtig: Verinnerlichen Sie LMAA. Nein, nicht das, was Sie jetzt womöglich denken. „Lächle mehr als andere!“